Що повинна виконати Україна задля наступного траншу МВФ у $1,1 млрд

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула до Києва для шостого перегляду програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) за результатами якої у грудні Україна може отримати наступний транш обсягом близько 1,1 млрд доларів США.

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Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зазначається, що 11 листопада, керівництво Мінфіну, Національного банку України та експерти МВФ розпочали обговорення щодо шостого перегляду програми механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

Що повинна виконати Україна

Повідомляється, що до шостого перегляду Україна має виконати чотири структурні маяки, а саме:

здійснити огляд довоєнних політик та практик середньострокового бюджетного планування;

оцінити фінансові ризики для фінансової стабільності та підготувати план дій для різних сценаріїв;

оцінити фінансовий стан підприємств централізованого теплопостачання;

розробити політику управління державною власністю у державних підприємствах, політику дивідендів і стратегію приватизації.

“Мінфін спільно з командами Національного банку та МВФ продовжує активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ. Ми вдало пройшли вже пʼять переглядів програми та розраховуємо на успішний шостий перегляд вже у грудні і, як результат, отримання наступного траншу обсягом близько 1,1 млрд доларів США", — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, у жовтні Україна отримала черговий транш від МВФ у розмірі 1,1 мільярда доларів, які будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

Україна успішно пройшла п'ять переглядів

Згідно з повідомленням Міністерства фінансів, керівництво МВФ відзначило значний прогрес України у виконанні умов програми розширеного фінансування (EFF). Вперше в історії співпраці з МВФ Україна успішно пройшла п'ять переглядів цієї фінансової програми.

Українська сторона виконала всі структурні вимоги до п'ятого перегляду програми, а також достроково виконала ще дві. Загалом було досягнуто виконання п'яти ключових зобов'язань, серед яких:

Розроблено методологію для оцінки ефективності податкових пільг, включаючи їх вплив на бюджет.

Прийнято новий закон про Бюро економічної безпеки.

Підготовлено аналіз основних публічних компаній, які зазнали значних збитків через війну, та визначено можливі фіскальні та квазі-фіскальні витрати.

Достроково ухвалено зміни до Митного кодексу відповідно до міжнародних стандартів.

Достроково прийнято урядову постанову з планом дій та графіком виконання для покращення зв'язку між середньостроковим бюджетним плануванням і капітальними видатками, на основі дорожньої карти управління публічними інвестиціями.

Програма Механізму розширеного фінансування від МВФ

Нагадаємо, 31 березня 2023 року виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для України на суму 15,6 млрд доларів.

Перший транш обсягом 2,7 млрд доларів було виділено на початку квітня 2023 року, а другий, на 890 млн доларів, Україна отримала в липні. Третій транш від МВФ у розмірі 900 млн доларів Україна отримала 14 грудня 2023 року.

У березні 2024 року Україна отримала 880 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду.

На 2025 рік намічено два транші: 912 млн доларів на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по 1,288 млрд доларів.