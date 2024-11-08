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Україна отримає від Світового банку близько $1,37 млрд в рамках проєкту PEACE in Ukraine
8 листопада міністр фінансів України Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку для Східної Європи Боб Сом уклали угоду на надання гранту в рамках проєкту "PEACE in Ukraine" (Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Проєкт спрямований на покриття державних витрат, пов’язаних із соціальними та гуманітарними потребами, не включаючи оборонну сферу.
Згідно з угодою, до України надійде:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- $1,35 млрд як грант від Сполучених Штатів Америки;
- 10,8 млн євро з Цільового фонду багатьох донорів для економічного відновлення України.
Очікується, що кошти надійдуть на державний рахунок найближчими днями. За словами Марченка, залучені кошти є важливим внеском для забезпечення соціальних видатків в Україні, і він висловив подяку США, міжнародним партнерам та команді Світового банку за підтримку у цей критичний період.
Проєкт "PEACE in Ukraine" дозволив Україні залучити майже $28 млрд і понад 1,4 млрд євро від початку повномасштабного вторгнення.
Джерела фінансування
За даними Мінфіну, найбільшими фінансовими донорами для України є:
- Європейський Союз (ЄС) – 13,047 мільярда доларів США, з яких 11,411 мільярда є позикою, а 1,636 мільярда – грант.
- ОВДП (Облігації внутрішньої державної позики, включно з військовими) – 12,917 мільярда доларів США.
- Міжнародний валютний фонд (МВФ) – 4,189 мільярда доларів США.
- Сполучені Штати Америки (США) – 3,899 мільярда доларів США, наданих у формі гранту.
- Японія – 2,130 мільярда доларів США, з яких 1,408 мільярда є позикою, а 722 мільйони – грантом.
- Канада – 1,761 мільярда доларів США.
Додамо, Світовий банк допоміг Україні залучити понад $37 мільярдів до бюджету з лютого 2022 року через низку програм, спрямованих на підтримку під час війни.
Загалом Світовий банк започаткував сім проєктів в Україні, включно з соціальною підтримкою населення, відновленням енергетичної та транспортної інфраструктури, а також систем охорони здоров'я та освіти. Основними донорами стали США, Японія, Великобританія та Норвегія.