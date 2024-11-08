Украина получит от Всемирного банка около $1,37 млрд в рамках проекта PEACE in Ukraine

8 ноября Министр финансов Украины Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка для Восточной Европы Боб Сом заключили соглашение на предоставление гранта в рамках проекта "PEACE in Ukraine" (Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине).

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Проект направлен на покрытие государственных расходов, связанных с социальными и гуманитарными потребностями, не включая оборонную сферу.

Согласно договору, в Украину поступит:

$1,35 млрд. как грант от Соединенных Штатов Америки;

10,8 млн. евро из Целевого фонда многих доноров для экономического восстановления Украины.

Ожидается, что средства поступят на государственный счет в ближайшие дни. По словам Марченко, привлеченные средства являются важным вкладом в обеспечение социальных расходов в Украине, и он выразил благодарность США, международным партнерам и команде Всемирного банка за поддержку в этот критический период.

Проект PEACE in Ukraine позволил Украине привлечь почти $28 млрд и более 1,4 млрд евро с начала полномасштабного вторжения.

Источники финансирования

По данным Минфина, крупнейшими финансовыми донорами для Украины являются:

Европейский Союз (ЕС) – 13,047 миллиарда долларов США, из которых 11,411 миллиарда являются ссудой, а 1,636 миллиарда – грант. ОВГЗ (Облигации внутреннего государственного займа, включая военных) – 12,917 миллиарда долларов США. Международный валютный фонд (МВФ) – 4,189 миллиарда долларов США. Соединенные Штаты Америки (США) – 3,899 миллиарда долларов США, предоставленных в форме гранта. Япония – 2,130 миллиарда долларов США, из которых 1,408 миллиарда являются ссудой, а 722 миллиона – грантом. Канада – 1,761 миллиарда долларов США.

Всемирный банк помог Украине привлечь более $37 миллиардов в бюджет с февраля 2022 года через ряд программ, направленных на поддержку во время войны.

В целом Всемирный банк основал семь проектов в Украине, включая социальную поддержку населения, восстановление энергетической и транспортной инфраструктуры, а также системы здравоохранения и образования. Основными донорами стали США, Япония, Великобритания и Норвегия.