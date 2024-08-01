Украина получит грант от США в объеме почти 4 млрд долларов

В ближайшее время в Государственный бюджет Украины поступит грант от США в размере почти 3,9 млрд долларов США. Соответствующее соглашение подписали Министр финансов Украины Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Боб Сом.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Эффективная работа Правительства вместе со значительной поддержкой от международных партнеров позволяют обеспечивать стабильность финансовой системы в условиях полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Благодарен США и команде Всемирного банка за сотрудничество, результатом которого является мобилизация критически важных ресурсов. Это необходимое и своевременное финансирование для поддержки ликвидности госбюджета", – отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Привлеченные средства будут направлены на выплаты заработной платы учителям, сотрудникам служб быстрого реагирования (ГСЧС), работникам государственных органов, а также на поддержку первоочередных социальных расходов. В частности, речь идет о выплатах пособий внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью.

Это первый транш прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в 2024 году. Общий объем финансовой помощи от США на текущий год составляет 7,8 млрд. долларов США.

Денежные средства поступят через проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Этот проект – ключевой финансовый инструмент Всемирного банка для помощи Украине.

С июня 2022 г., с начала полномасштабного вторжения России, через проект было привлечено более 25 млрд долларов США. Новое соглашение увеличит объем бюджетной поддержки до почти 30 млрд. долларов США, из которых более 80% – это средства от Соединенных Штатов.

Украина получила $23,1 млрд финансирования в 2024 году

По данным Минфина, по состоянию на 23 июля 2024 Украина привлекла $23,1 млрд финансирования в общий фонд государственного бюджета. Эта сумма состоит из грантов и ссуд от международных партнеров и является эквивалентом 911,8 млрд грн.

Крупнейшими источниками финансирования стали:

Европейский Союз — $8,503 млн (гранты и ссуды). Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), исключая военные — $7,110 млн. Международный валютный фонд (МВФ) — $3,078 млн. Япония – $2,131 млн, из которых $1,408 млн в форме грантов. Канада — $1,471 млн.

Другие важные партнеры включают Великобританию, Норвегию, Всемирный банк, а также ряд других стран, оказывающих финансовую помощь.

В целом, с 2022 по 2024 годы Украина получила $73,573 млрд от международных партнеров, из которых на 2024 год приходится $16,020 млрд. Эти средства играют критически важную роль в обеспечении устойчивости государственного управления и финансовой стабильности страны.

В марте Украина получила рекордное финансирование от партнеров

В течение марта Украина получила рекордное бюджетное финансирование от международных партнеров за все время войны. Речь идет о 9 миллиардах долларов, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Кроме Ukraine Facility, донорами денежной помощи были Всемирный банк (1,5 млрд долларов), Канада (1,5 млрд долларов), МВФ (880 млн долларов) и Япония (230 млн долларов).

Марченко ранее рассказывал, что при данных условиях, в течение 2024 года Украина потребует ежемесячно примерно 3 миллиарда долларов внешнего финансирования от партнеров, поскольку регулярная бюджетная поддержка критически важна для покрытия социальных расходов. При этом потребность во внешнем финансировании в 2024 году составляет более 37 млрд долларов.