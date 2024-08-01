Україна отримає грант від США обсягом майже 4 млрд доларів

Найближчим часом до Державного бюджету України надійде грант від США обсягом майже 3,9 млрд доларів США. Відповідну угоду підписали Міністр фінансів України Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Боб Сом.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Ефективна робота Уряду разом зі значною підтримкою від міжнародних партнерів дозволяють забезпечувати стабільність фінансової системи в умовах повномасштабної збройної агресії РФ проти України. Вдячний США і команді Світового банку за співпрацю, результатом якої є мобілізація критично важливих ресурсів. Це – необхідне та своєчасне фінансування для підтримки ліквідності держбюджету", – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Залучені кошти буде спрямовано на виплати заробітної плати вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів, а також на підтримку першочергових соціальних видатків. Зокрема, йдеться про виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю.

Це – перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загальний обсяг фінансової допомоги від США на поточний рік становить 7,8 млрд доларів США.

Кошти надійдуть через проект "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Цей проект є ключовим фінансовим інструментом Світового банку для допомоги Україні.

З червня 2022 року, від початку повномасштабного вторгнення Росії, через проект було залучено більше 25 млрд доларів США. Нова угода збільшить обсяг бюджетної підтримки до майже 30 млрд доларів США, з яких понад 80% – це кошти від Сполучених Штатів.

Україна отримала $23,1 млрд фінансування у 2024 році

За даними Мінфіну, станом на 23 липня 2024 року Україна залучила $23,1 млрд фінансування до загального фонду державного бюджету. Ця сума складається з грантів та позик від міжнародних партнерів і є еквівалентом 911,8 млрд грн.

Найбільшими джерелами фінансування стали:

Європейський Союз — $8,503 млн (гранти та позики). Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), виключаючи військові — $7,110 млн. Міжнародний валютний фонд (МВФ) — $3,078 млн. Японія — $2,131 млн, з яких $1,408 млн у формі грантів. Канада — $1,471 млн.

Інші важливі партнери включають Велику Британію, Норвегію, Світовий банк, а також низку інших країн, які надають фінансову допомогу.

Загалом, з 2022 по 2024 роки, Україна отримала $73,573 млрд від міжнародних партнерів, з яких на 2024 рік припадає $16,020 млрд. Ці кошти відіграють критично важливу роль у забезпеченні стійкості державного управління та фінансової стабільності країни.

У березні Україна отримала рекордне фінансування від партнерів

Протягом березня Україна отримала рекордне бюджетне фінансування від від міжнародних партнерів за весь час війни. Йдеться про 9 мільярдів доларів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Окрім Ukraine Facility, донорами грошової допомоги були Світовий банк (1,5 млрд доларів), Канада (1,5 млрд доларів), МВФ (880 млн доларів) і Японія (230 млн доларів).

Марченко раніше розповідав, що за даних умов, протягом 2024 року Україна потребуватиме щомісяця приблизно 3 мільярдів доларів зовнішнього фінансування від партнерів, оскільки регулярна бюджетна підтримка є критично важливою для покриття соціальних витрат. При цьому, потреба у зовнішньому фінансуванні у 2024 році складає понад 37 млрд доларів.