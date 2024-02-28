Мільярди доларів щомісяця. У Мінфіні назвали потреби України в міжнародній допомозі

В 2024 році Україна потребує щомісяця приблизно 3 мільярди доларів зовнішнього фінансування від партнерів, оскільки регулярна бюджетна підтримка є критично важливою для покриття соціальних витрат.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

“За будь-якого сценарію, міжнародна співпраця та координація зусиль є необхідними для перемоги України у війні. (...) Допомога міжнародних донорів – це не просто фінансове питання, а можливість підтримати мільйони українців, які цього потребують, та зберегти життя тисяч військових”, — наголосив Марченко.

Згідно з повідомленням, для забезпечення фінансової стабільності на початку 2024 року у світлі непевності щодо міжнародної підтримки, Мінфін реалізував ряд заходів. Зокрема, було вжито кроків для збільшення доходів держбюджету та активізації внутрішнього ринку позик.

Марченко додав, що з лютого 2022 року фінансова підтримка України від країн G7 та ЄС сягнула близько 63 млрд доларів США.

У Мінфіні зазначили, що наразі основними джерелами фінансування державного бюджету є військові облігації, кредити від Міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти.

Яке фінансування необхідне Україні

12 лютого, директор-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва розповіла в інтерв’ю СNBC, що Україні необхідна міжнародна фінансова допомога у розмірі $42 мільярди, щоб підтримувати "ті успіхи, яких вона вже досягла".

За її словами, Україна заслужила право на підтримку з боку світової спільноти завдяки обдуманим внутрішнім заходам. Країна зуміла зібрати податки у розмірі 36% від свого ВВП, що є рідкісним досягненням навіть для держав, які не знаходяться в стані війни. Також Україна досягла значного зниження інфляції з 27% до 5% та відновила темпи економічного зростання до 4,5%

"Україна бореться за міжнародний порядок і повагу до суверенітету, насправді бореться не лише за Україну, вона бореться за те, щоб світ був стабільнішим і кращим місцем для бізнесу для всіх", – сказала Георгієва.

За словами президента Володимира Зеленського, Київ точно знає, що може розраховувати мінімум на 25, 7 млрд доларів від союзників (не враховуючи допомогу від США і 50 млрд від ЄС), а також – на багатомільярдну допомогу від Японії.

Додамо, багато західних країн підтримали Україну в протистоянні російській агресії, надаючи військову, гуманітарну та фінансову допомогу. Однак останнім часом із коштами виникли проблеми. Як зазначав міністр фінансів України Сергій Марченко, гроші стало отримувати важче, оскільки чиновники ключових країн-донорів все більше зосереджуються на майбутніх виборах.