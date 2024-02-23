МВФ та Україна домовились про виділення траншу у розмірі $ 880 млн: коли отримаємо гроші

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ)на рівні експертів домовилися про третій перегляд програми механізму розширеного фінансування (EFF) обсягом $15,6 млрд

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Україна розраховує, що вже найближчим часом це рішення буде затверджене Виконавчою радою МВФ.

"Очікуємо у 2024 році на допомогу МВФ у сумі 5,4 млрд доларів. За рахунок цих коштів зможемо максимально сконцентрувати внутрішні ресурси на обороні, яка є пріоритетом номер один", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що загалом потреба в зовнішньому фінансуванні на цей рік складає 37,3 млрд доларів.

"Очікуємо, що анонсована іншими партнерами допомога буде виділена і надійде до України. Це забезпечить стійкість в боротьбі з ворогом і створить передумови для майбутньої перемоги", - підкреслив прем'єр-міністр.

Транш на 880 млн доларів

Як йдеться в повідомленні Міжнародного валютного фонду, представники МВФ і української влади досягли угоди щодо оновленого переліку економічної та фінансової політики в межах третього перегляду 4-річної угоди EFF.

Після ухвалення цих домовленостей Виконавчою радою МВФ, Україна отримає $880 млн в якості наступного траншу. Розгляд цього питання очікується найближчими тижнями.

В МВФ підкреслили, що українська сторона дотрималась усіх структурних контрольних показників і всіх кількісних критеріїв ефективності, крім одного (йдеться про незначне недотримання нижньої межі податкових надходжень, що пов'язано з блокуванням кордонів).

Як наголосили в МВФ, у 2023 році в економіці України спостерігалася позитивна динаміка високих темпів зростання, зниження інфляції та зміцнення резервів, але перспективи на 2024 рік залишаються вкрай невизначеними через війну.

Під час роботи місії МВФ в Україні було, зокрема, окреслено подальші пріоритети фінансового сектору країни. Серед них – посилення нагляду та системи фінансової безпеки, поглиблення інфраструктури фінансового ринку, у тому числі платіжної системи, а також відновлення регулярної оцінки стійкості та, коли дозволять умови, завершення незалежної оцінки якості активів.

Важливим завданням у напрямі валютно-курсової політики залишатиметься пом'якшення валютних обмежень.

Програма Механізму розширеного фінансування від МВФ

17 лютого місія МВФ та представники влади України розпочали переговори у контексті третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

Нагадаємо, 31 березня 2023 року виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для України на суму $15,6 млрд. Перший транш обсягом $2,7 млрд було виділено на початку квітня, а другий, на $890 млн, Україна отримала в липні. Третій транш від МВФ у розмірі $900 млн Україна отримала 14 грудня. Наразі Україна залучила вже близько $4,5 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд.

Плановий графік програми передбачає виділення Україні ще одного траншу наприкінці лютого 2024 року за підсумками третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець грудня 2023 року, передає "Інтерфакс-Україна".

На 2024 рік передбачено ще три транші:$2,226 млрд у середині червня, потім $1,3 млрд на початку вересня і грудня.

На 2025 рік намічено два транші: $912 млн на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по $1,288 млрд.