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Економіка
Дата публікації

Місія МВФ та Україна почали переговори щодо третього перегляду програми EFF

МВФ
Фото: Depositphotos

17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм та представники влади України розпочинають переговори у контексті третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів України.

Зазначається, що від України у зустрічах беруть участь представники Міністерства фінансів України, Національного банку України, а також інших органів влади, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.

"Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику", - йдеться у повідомленні.

Зустрічі відбуваються у м. Варшава, Республіка Польща, а також в онлайн форматі.

Нагадаємо, 31 березня 2023 року виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для України на суму $15,6 млрд. Перший транш обсягом $2,7 млрд було виділено на початку квітня, а другий, на $890 млн, Україна отримала в липні. Третій транш від МВФ у розмірі $900 млн Україна отримала 14 грудня.

Наразі Україна залучила вже близько $4,5 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд.

Плановий графік програми передбачає виділення Україні ще одного траншу наприкінці лютого 2024 року за підсумками третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець грудня 2023 року, передає "Інтерфакс-Україна".

На 2024 рік передбачено ще три транші: SDR1,670 млрд ($2,226 млрд) у середині червня, потім по SDR835 млн ($1113 млн) на початку вересня і грудня.

На 2025 рік намічено два транші: по SDR684 млн ($912 млн) на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по SDR966 млн ($1,288 млрд).

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко