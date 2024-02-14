МВФ започаткував Фонд розвитку потенціалу України з бюджетом у $65 млн

13 лютого розпочав роботу Фонд розвитку потенціалу України (Ukraine Capacity Development Fund – UCDF), що адмініструється МВФ.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Офіційно про це оголосили під час інаугураційного засідання керівного комітету UCDF у Києві, передає пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що представники влади України, партнери з розвитку та фахівці МВФ обговорили пріоритетні кроки щодо посилення спроможностей України у межах нового Фонду. Крім того, було схвалено план роботи UCDF.

Ключовими напрямками Трастового фонду визначили наступні:

економічні та фінансові реформи, що узгоджуються з заходами у межах програми Механізму розширеного фінансування МВФ (EFF);

фіскальні реформи;

монетарна політика;

зміцнення фінансової доброчесності;

боротьба з корупцією;

технічна допомога з макроекономічних питань.

"Ми вдячні урядам Японії, Нідерландів, Словакії, Латвії, Литви та Ірландії за підтримку Фонду. Ми відчуваємо вашу потужну допомогу як на початку повномасштабного вторгнення, так і зараз. Допомога країн-донорів є сигналом, що ми на правильному шляху", — заявив міністр фінансів.

Згідно з повідомленням Мінфіну, у середньостроковій перспективі цільовий бюджет Фонду розвитку потенціалу України у розмірі $65 млн сприятиме підтримці реформ, спрямованих на забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності, повоєнної відбудови та інтеграції до ЄС. Станом на сьогодні внески донорів становлять $16,5 млн.

Україна розробляє план дій, щоб отримати кошти від МВФ, якщо допомоги від США не буде

Україна готує план дій, який повинна представити МВФ для подальшого кредитування. Зокрема, йдеться про розширений продаж внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат.

Ці заходи необхідні для того, щоб гарантувати МВФ, що країна може обслуговувати свої борги, якщо союзники не нададуть допомогу.

Очікується, що план буде представлений в ході візиту співробітників МВФ, які приїхали до Києва 12 лютого. Візит відбувається напередодні перегляду кредитної програми МВФ, який розпочнеться у лютому та розблокує транш допомоги у розмірі $900 млн.

У МВФ закликали терміново надати фінансування Україні

Раніше глава МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що Україна зможе самостійно справлятися без західного фінансування лише "декілька місяців". Києву терміново необхідні десятки мільярдів доларів, а затримки з наданням додаткового фінансування від партнерів загрожують відновленню української економіки.

У 2023 році українська влада вжила певних заходів з економії бюджетних коштів та встановила обмеження на видатки, щоб забезпечити фінансову стабільність. Ці заходи дозволяють Україні пройти перший квартал без необхідних надходжень від міжнародних партнерів.

Для того, щоб залучати приватний капітал до фінансування соціальних та гуманітарних видатків, Мінфін буде активно розміщувати військові облігації.