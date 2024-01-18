У Раді розповіли, скільки Україна спокійно протримається без фінансової допомоги від партнерів

Минулого року українська влада вжила певних заходів з економії бюджетних коштів та встановила обмеження на видатки, щоб забезпечити фінансову стабільність. Ці заходи дозволяють Україні пройти перший квартал без необхідних надходжень від міжнародних партнерів.

Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань бюджету, народна депутатка Роксолана Підласа.

За її словами, частина запланованих на 2024 рік надходжень до державного бюджету буде наближена у першому кварталі. Наприклад, буде сплачено частину чистого прибутку, який Нацбанк перераховує до держбюджету.

Для того, щоб залучати приватний капітал до фінансування соціальних та гуманітарних видатків, Мінфін буде активно розміщувати військові облігації.

"Січень держава почала з певною економією, і ці кошти зараз використовуються. (…) Тобто ми ретельно продумали "план Б" на перший квартал, підготувалися, і все працює. Зобов’язання перед громадянами уряд виконує, усі соціальні виплати й зарплати бюджетникам будуть виплачені", — зазначила Підласа.

Вона додала, що наразі Україна на всіх рівнях активно працює над тим, щоб другий квартал починати вже з допомогою міжнародних партнерів, а отримання фінансової підтримки від США, перегляд програми з МВФ та інші джерела фінансування дозволять подолати економічні труднощі.

"Якщо вже в лютому ухвалять допомогу США, то на початку березня ми отримаємо перший транш. Крім того, нас очікує перегляд програми з МВФ і транш від Фонду також на початку березня, тож я дивлюся на ситуацію зі стриманим оптимізмом", — сказала нардепка.

Щодо виділення 50 млрд євро від ЄС, Підласа вказала, що в Євросоюзі розглядається запасні варіанти для надання Україні фінансової на випадок продовження її блокування з боку Угорщини.

"Це може бути не централізований загальноєвропейський фонд, з якого надаються кошти Україні, а так званий фонд найбільших столиць, адже головними донорами ЄС є багаті такі країни, як Німеччина, Франція тощо. Вони можуть напряму допомагати Україні, надаючи бюджетну підтримку. Над таким варіантом наш уряд також працює", — повідомила Роксолана Підласа.

Що буде, якщо Україна не отримає фінансову допомогу

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев нещодавно розповів, що влада очікує, що фінансова допомога від партнерів все ж таки надійде. Але на випадок протилежного сценарію теоретично є два рішення: гірше й найгірше.

Потенційним поганим рішенням є секвестр, тобто скорочення витрат бюджету, а ще гіршими - бюджетна емісія.

"Це найгірше, що може бути, адже емісія є податком на бідних та підриває макроекономічну стабільність", – зазначив нардеп.

Також у Кабінеті міністрів можуть розглянути варіант додаткового оподаткування.

Зауважимо, багато країн підтримали Україну в протистоянні російській агресії, надаючи військову, гуманітарну та фінансову допомогу. Однак останнім часом із коштами виникли проблеми. Як зазначав міністр фінансів України Сергій Марченко, гроші стало отримувати важче, оскільки чиновники ключових країн-донорів все більше зосереджуються на майбутніх виборах.