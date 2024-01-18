В Раде рассказали, сколько Украина спокойно продержится без финансовой помощи от партнеров

В прошлом году украинские власти приняли определенные меры по экономии бюджетных средств и установили ограничения на расходы, чтобы обеспечить финансовую стабильность. Эти мероприятия позволяют Украине пройти первый квартал без необходимых поступлений международных партнеров.

Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по бюджету, народный депутат Роксолана Пидласа.

По ее словам, часть запланированных на 2024 год поступлений в государственный бюджет будет приближена в первом квартале. Например, будет уплачена часть чистой прибыли, которую Нацбанк перечисляет в госбюджет.

Для того чтобы привлекать частный капитал к финансированию социальных и гуманитарных расходов, Минфин будет активно размещать военные облигации.

"Январь государство начало с определенной экономией, и эти средства сейчас используются. (…) То есть мы тщательно продумали "план Б" на первый квартал, подготовились, и все работает. Обязательства перед гражданами правительство выполняет, все социальные выплаты и зарплаты бюджетникам будут выплачены", - отметила Подласа.

Она добавила, что Украина на всех уровнях активно работает над тем, чтобы второй квартал начинать уже с помощью международных партнеров, а получение финансовой поддержки от США, пересмотр программы с МВФ и другие источники финансирования позволят преодолеть экономические трудности.

"Если уже в феврале примут помощь США, то в начале марта мы получим первый транш. Кроме того, нас ожидает пересмотр программы с МВФ и транш от Фонда также в начале марта, поэтому я смотрю на ситуацию со сдержанным оптимизмом", - сказала нардепка.

Относительно выделения 50 млрд евро от ЕС, П. Подласа указала, что в Евросоюзе рассматривается запасные варианты для предоставления Украине финансовой на случай продолжения ее блокирования со стороны Венгрии.

Это может быть не централизованный общеевропейский фонд, из которого предоставляются средства Украине, а так называемый фонд крупнейших столиц, ведь главными донорами ЕС являются богатые такие страны, как Германия, Франция и т.д. Они могут напрямую помогать Украине, оказывая бюджетную поддержку. Над таким вариантом наше правительство также работает", - сообщила Роксолана Пидласа.

Что будет, если Украина не получит финансовую помощь

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев недавно рассказал, что власти ожидают, что финансовая помощь от партнеров все же поступит. Но на случай противоположного сценария теоретически есть два решения: худшее и худшее .

Потенциальным плохим решением является секвестр, то есть сокращение расходов бюджета, а еще хуже – бюджетная эмиссия.

"Это хуже всего, что может быть, ведь эмиссия является налогом на бедных и подрывает макроэкономическую стабильность", - отметил нардеп.

Также в Кабинете Министров могут рассмотреть вариант дополнительного налогообложения.

Заметим, многие страны поддержали Украину в противостоянии российской агрессии, оказывая военную, гуманитарную и финансовую помощь. Однако в последнее время с денежными средствами возникли проблемы. Как отмечал министр финансов Украины Сергей Марченко, деньги стало получать труднее , поскольку чиновники ключевых стран-доноров все больше сосредотачиваются на предстоящих выборах.