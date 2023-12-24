Катастрофы не будет: Гетманцев рассказал о финансовой помощи от союзников

Украина продолжает получать важную финансовую поддержку от своих партнеров, которые будут оказывать ее и в течение следующего года.

Об этом рассказал глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

"С приближением нового года все чаще мне задают вопрос о январе, в котором должен произойти "апокалипсис" якобы из-за окончания у нас средств. Поэтому хочу публично всех успокоить – финансовой катастрофы в январе не будет. Мы имеем поступление помощи по разным направлениям. Поэтому" измена "отменяется, продолжаем работать и приближать нашу победу", - написал он.

Гетманцев раскрыл детали финансовой поддержки, которую Украина уже получила в поддержку государственного бюджета для финансирования социальных, образовательных, медицинских и других целей:

Последний транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,5 млрд евро.

1,34 млрд. долларов от Всемирного банка, финансирование обеспечено Японией, Швейцарией и США.

900 млн. долларов ссуды от Правительства Японии через проект "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

На проекты восстановления Украине было выделено:

150 млн. евро безвозвратной финансовой помощи от Европейского Союза в рамках двустороннего соглашения о финансировании программы "Поддержка быстрого восстановления Украины (Контракт по развитию государства и усилению устойчивости)";

99,6 млн. евро помощи от Европейского Инвестиционного Банка (ЕИБ) на реконструкцию практически 200 объектов в 18 областях;

52,4 млн долларов гранта от Японии в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

"Особенно подчеркну – это решение о помощи и средствах, которые уже переданы Украине в течение только последней недели", - подчеркнул он.

Также, по его словам, Украина получила 150 млн евро от ЕБРР для поддержки НЭК "Укрэнерго на укрепление и защиту стабильной работы энергосистемы и еще 88,5 млн евро от Германии для Фонда поддержки энергетики Украины. Что касается военной поддержки, то в течение последнего времени Украина получила 240 млн евро общего шведско-датского пакета военной помощи, 106 млн евро военной помощи от Финляндии и 102 млн евро многопрофильной поддержки от Нидерландов

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина продолжит получать финансовую помощь от партнеров и надеется, что Соединенные Штаты Америки выполнят все договоренности. Также Украина не теряет надежду получить и обещанные 50 млрд. от Европейского Союза.