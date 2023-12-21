Финляндия передает Украине пакет военной помощи более чем на €100 миллионов

21 декабря президент Финлянди Саули Ниинистё на основании предложения правительства решил передать Украине 21 пакет военной помощи, общей стоимостью в 106 миллионов евро.

Об этом говорится на сайте правительства Финляндии.

"Финляндия настроена на поддержку Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - говорит министр обороны Антти Хаккянен.

Общая стоимость уже поставляемых странами оборонного оборудования составляет 1,6 миллиарда евро.

Данный пакет помощи учитывает потребности и ресурсное положение Сил обороны.

Сообщается, что по оперативным соображениям и для обеспечения безопасной доставки помощи дополнительная информация о конкретном содержании, способе доставки или графике помощи предоставляться не будет.

Кроме того, правительство Финляндии предлагает внести изменения в проект бюджета на 2024 год, которые включают большие расходы на помощь Украине.

Верхний лимит соответствующих расходов на период 2024-2028 годов предлагают увеличить почти на 96 млн евро. Это необходимо для покрытия закупки очередного пакета военной помощи для Украины, одобренного президентом Финляндии в октябре.

Несколько недель назад министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио в интервью "Укринформу" отмечал, что с начала полномасштабной войны его страна предоставила помощь Украине на 2,1 млрд евро. Из них 1,4 млрд евро было назначено на оборону.