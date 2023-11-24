Дополнительные миллионы евро. Финляндия планирует увеличить помощь Украине

Правительство Финляндии предлагает внести изменения в проект бюджета на 2024 год, которые включают бóльшие расходы на помощь Украине. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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Верхний лимит соответствующих расходов на период 2024-2028 годов предлагают увеличить почти на 96 млн евро. Это необходимо для покрытия закупки 19-го пакета военной помощи для Украины, одобренного президентом Финляндии в октябре.

Предполагается, что в 2024 году расходы вырастут на 20,7 млн евро.

Кроме того, правительство определило финансовые решения, связанные с участием финских компаний в восстановлении Украины. Поэтому расходы на инвестиции и кредитование в Украине просят увеличить на 25 млн. евро.

Также правительство хочет, чтобы Министерство труда и экономики получило полномочия компенсировать кредитные потери по экспортным гарантиям, предоставленным для продвижения экспорта и инвестиций в Украину. Речь идет о сумме в размере до 50 млн евро.

Помощь от Финляндии: вооружение для Украины

Финляндия является одной из стран-партнеров Украины, помогающих противостоять российской агрессии.

Несколько недель назад министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио в интервью "Укринформу" отмечал, что с начала полномасштабной войны его страна предоставила помощь Украине на 2,1 млрд евро. Из них 1,4 млрд евро было назначено на оборону.

Позже президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил решение о предоставлении нового пакета военной помощи. Замена этой техники обойдется стране в 100 млн евро. Однако содержимое пакета, ставшего 20-м за время полномасштабного вторжения РФ, традиционно не раскрыли.