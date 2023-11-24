Додаткові мільйони євро. Фінляндія планує збільшити допомогу Україні

Уряд Фінляндії пропонує внести зміни до проєкту бюджету на 2024 рік, які включають більші витрати на допомогу Україні. Про це повідомила пресслужба уряду.

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Верхній ліміт відповідних витрат на період 2024-2028 років пропонують збільшити на майже 96 млн євро. Це необхідно для покриття закупівлі 19-го пакета військової допомоги для України, який президент Фінляндії схвалив у жовтні.

Передбачається, що у 2024 рік видатки зростуть на 20,7 млн євро.

Крім того, уряд визначив фінансові рішення, повʼязані з участю фінських компаній у відбудові України. Тому видатки на інвестиції та кредитування в Україні просять збільшити на 25 млн євро.

Також уряд хоче, щоб Міністерство праці та економіки отримало повноваження компенсувати кредитні втрати за експортними гарантіями, які було надано для просування експорту та інвестицій в Україну. Ідеться про суму в розмірі до 50 млн євро.

Допомога від Фінляндії: озброєння для України

Фінляндія є однією з країн-партнерок України, які допомагають протистояти російській агресії.

Кілька тижнів тому міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Вілле Тавіо в інтервʼю "Укрінформу" зазначав, що з початку повномасштабної війни його держава надала допомоги Україні на 2,1 млрд євро. Із них 1,4 млрд євро було призначено на оборону.

Пізніше президент Фінляндії Саулі Нійністе схвалив рішення про надання нового пакета військової допомоги. Заміна цієї техніки коштуватиме країні 100 млн євро. Однак вміст пакета, який став 20-м за час повномасштабного вторгнення РФ, традиційно не розкрили.