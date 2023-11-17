Фінляндія оголосила про нову військову допомогу Україні, а Литва передасть для ЗСУ генератори

Фінляндія надішле Україні новий пакет військової допомоги. Як йдеться у повідомленні фінського уряду, за його пропозицією президент Саулі Нійністьо схвалив таке рішення 17 листопада.

Це буде 20-те постачання військової техніки в Україну з боку Фінляндії. Зазначається, що її заміна коштуватиме країні 100 мільйонів євро, а при ухваленні рішення про її виділення було враховано як потреби України, так і ресурси фінської армії.

При цьому фінська влада не розкриває вміст нового пакета допомоги, способи та графік її доставки, мотивуючи це необхідністю забезпечити безпечну її передачу до місць призначення. Загальна вартість переданої Україні військової допомоги тепер становить 1,5 мільярда євро.

"На карту у боротьбі України поставлені перспективи безпеки в Європі та Фінляндії у поточному десятилітті. Разом з нашими союзниками ми залишаємося непохитними у нашій прихильності до підтримки українців", - прокоментував фінський міністр оборони Антті Хакканен.

"Дякую президентові Нійністьо та уряду Фінляндії за рішення надати Україні новий пакет військової допомоги... Ця підтримка зміцнює не тільки Україну, а й безпеку Фінляндії та решти Європи", - відреагував український президент Володимир Зеленський.

Литва зігріє армію України на полі бою

У свою чергу, як повідомили у Міністерстві оборони Литви, ця країна передала нову партію генераторів, ліжок та сухих продовольчих пайків, призначених для української армії.

Як зазначив міністр Арвідас Анушаускас, очікується, що росіяни взимку знову вдадуться до знищення критично важливої інфраструктури України, тому Литва закупила генератори та інше обладнання, необхідне українським солдатам на полі бою, особливо у холодну погоду.

Фото: Міноборони Литви

Зокрема передаються стаціонарні електрогенератори потужністю 160 кВт на дизельному паливі, призначені для роботи в районах, де відсутні лінії електропостачання або подача електроенергії перервана.

Генератори автоматично запускають двигун при припиненні подачі електроенергії від стаціонарної мережі та вимикають його при відновленні електропостачання. При повному баку він може працювати безперервно щонайменше 8 годин. Електрогенератори захищені від впливу навколишнього середовища та можуть експлуатуватись при температурі від -30℃ до +40℃.

Нагадаємо, що минулого тижня Литва передала Україні партію антидронів та генераторів, а на початку місяця – пускові установки системи протиповітряної оборони NASAMS.

Раніше країна передавала Україні, зокрема, безпілотники, гелікоптери Мі-8, зенітні установки L70 з боєкомплектом, бронетранспортери М113, мільйони набоїв, гранатомети та комплекти радіолокаційного обладнання.