Литва виділить кошти на розвиток української системи реабілітації

Канцлер уряду Литви Гедре Бальчітіте оголосила про готовність надати фінансову допомогу у розмірі 6 мільйонів євро для активного розширення і підвищення потужностей української системи реабілітації. Це дозволить ще більшій кількості людей, які потребують реабілітаційної підтримки, отримати її вчасно та ефективно.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Планується, що дані кошти будуть використані для будівництва нового реабілітаційного центру або додаткового відділення, що забезпечить ще більше можливостей для надання якісних послуг. Також частина виділених коштів може бути спрямована на підвищення кваліфікації фахівців у галузі реабілітації та розширення спектру послуг психологічної реабілітації, потреба в якій також постійно зростає.

"Ми багато говоримо про політику героїв як частину майбутньої Української доктрини. Наша система реабілітації у сфері охорони здоров'я має стати найсильнішою в Європі. Дякую всім нашим міжнародним партнерам, які долучаються до її розбудови. Дякую Литві за підтримку та бажання допомогти тим, хто постраждав від війни", – підкреслив Віктор Ляшко.

Міністр додав, що в Україні вже розроблена стратегія розвитку реабілітації в сфері охорони здоров'я, заснована на успішному досвіді Ізраїлю. З метою задоволення потреби у реабілітаційній допомозі для військових та цивільних громадян України, необхідно забезпечити додатково близько 7800 ліжок.

План передбачає розміщення понад 5000 ліжок у реабілітаційних відділеннях, що функціонуватимуть в кластерних лікарнях по всій території України. Додатково, понад 1500 ліжок виділяться для 6 спеціалізованих реабілітаційних медичних закладів національного рівня. Також, близько 1000 ліжок буде призначено для 5 реабілітаційних центрів, запуск яких буде здійснений Міністерством оборони України.

Учасники зустрічі узгодили подальший план дій щодо вибору об'єкта для інвестування з числа тих, що були визначені Міністерством охорони здоров'я як пріоритетні. Цей план враховує стратегію розвитку компоненту реабілітації в системі охорони здоров'я України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте звернулася до Європейського союзу із закликом передбачити в бюджеті під час його перегляду додаткову допомогу Україні. ЄС планує свій бюджет на багаторічну перспективу. Нинішній був прийнятий у 2021 і діє до 2027 року.

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