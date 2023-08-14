Литва выделит средства на развитие украинской системы реабилитации

Канцлер правительства Литвы Гедре Бальчитите объявила о готовности предоставить финансовую помощь в размере 6 миллионов евро для активного расширения и повышения мощностей украинской системы реабилитации. Это позволит еще большему числу людей, нуждающихся в реабилитационной поддержке, получить ее своевременно и эффективно.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Планируется, что эти средства будут использованы для строительства нового реабилитационного центра или дополнительного отделения, что обеспечит еще больше возможностей для предоставления качественных услуг. Также часть выделенных средств может быть направлена на повышение квалификации специалистов в области реабилитации и расширение спектра услуг психологической реабилитации, потребность в которой постоянно растет.

"Мы много говорим о политике героев как части будущей Украинской доктрины. Наша система реабилитации в сфере здравоохранения должна стать самой сильной в Европе. Спасибо всем нашим международным партнерам, которые присоединяются к ее развитию. Спасибо Литве за поддержку и желание помочь тем, кто пострадал от войны", – подчеркнул Виктор Ляшко.

Министр добавил, что в Украине уже разработана стратегия развития реабилитации в области здравоохранения, основанная на успешном опыте Израиля. С целью удовлетворения потребности в реабилитационной помощи для военных и гражданских граждан Украины необходимо обеспечить дополнительно около 7800 коек.

План предусматривает размещение более 5000 коек в реабилитационных отделениях, которые будут функционировать в кластерных больницах по всей территории Украины. Дополнительно более 1500 коек выделятся для 6 специализированных реабилитационных медицинских учреждений национального уровня. Также около 1000 коек будет предназначено для 5 реабилитационных центров, запуск которых будет осуществлен Министерством обороны Украины.

Участники встречи согласовали дальнейший план действий по выбору объекта для инвестирования из числа определенных Министерством здравоохранения как приоритетные. Этот план учитывает стратегию развития компонента реабилитации системы здравоохранения Украины.

Напомним, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обратилась в Европейский союз с призывом предусмотреть в бюджете при его пересмотре дополнительную помощь Украине. ЕС планирует свой бюджет на многолетнюю перспективу. Нынешний был принят в 2021 году и действует до 2027 года.

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