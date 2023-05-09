В Литве предлагают предусмотреть дополнительную помощь Украине при пересмотре бюджета ЕС

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в понедельник обратилась к Европейскому союзу с призывом предусмотреть в бюджете при его пересмотре дополнительную помощь Украине. ЕС планирует свой бюджет на многолетнюю перспективу. Нынешний был принят в 2021 году и действует до 2027 года.

Это предложение глава правительства предложила на встрече с членом Европейской Комиссии Йоханнесом Ханом, отвечающим за бюджет ЕС, сообщает LRT.

По словам Шимоните, Литва будет отмечать дополнительную помощь Украине и смягчение связанных с войной вызовов в странах-членах ЕС.

Она отметила, что постоянная помощь от ЕС очень важна для эффективного процесса восстановления Украины.

Чиновница подчеркнула, что дальнейшая финансовая и гуманитарная поддержка Украины по Европе в значительной степени будет зависеть от того, как украинцы будут противостоять российскому агрессору.

В ответ на ее призыв Еврокомиссия обещает подать предложения по пересмотру бюджета во втором квартале этого года.

Ранее Литовское правительство одобрило присоединение страны к участию в запланированной Международным валютным фондом программе финансирования Украины на 15,6 миллиарда долларов США.