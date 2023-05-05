Кабмин одобрил взаимное признание водительских удостоверений с Литвой

Кабинет министров 5 мая одобрил соглашение с правительством Литвы о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ предусматривает установление обязательств сторон признавать и обменивать национальные водительские удостоверения на основе принципа взаимности. Такой обмен будет осуществляться без необходимости прохождения соответствующих практического и теоретического экзаменов.

Также им устанавливается соответствие категорий водительских удостоверений двух стран, определяется механизм подтверждения факта выдачи удостоверения водителя, которое подается для обмена, и другие условия, необходимые для проведения такого обмена.

"Ценим всестороннюю поддержку Литвы и благодарим за гостеприимство по отношению к украинцам. Теперь создаем для наших граждан в Литве новые возможности", - прокомментировал решение премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, для обмена удостоверений нужно будет только подать документ о постоянном проживании в Литве или Украине соответственно, оригинал действительного удостоверения и действительную медицинскую справку.

Напомним также, что в марте Кабмин упростил получение водительских удостоверений иностранцам, проходящим службу по контракту в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии.