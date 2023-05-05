Кабмін схвалив взаємне визнання водійських посвідчень з Литвою

Кабінет міністрів 5 травня схвалив угоду з урядом Литви про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ передбачає встановлення зобовʼязання сторін визнавати та обмінювати національні посвідчення водія на основі принципу взаємності. Такий обмін здійснюватиметься без необхідності проходження відповідних практичного та теоретичного іспитів.

Також установлюється відповідність категорій посвідчень водія двох держав, визначається механізм підтвердження факту видачі посвідчення водія, яке подається для обміну, та інші умови, необхідні для здійснення такого обміну.

"Цінуємо всебічну підтримку Литви та дякуємо за гостинність щодо українців. Тепер створюємо для наших громадян у Литві нові можливості", - прокоментував рішення прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, для обміну посвідчень треба буде лише подати документ про постійне проживання в Литві або Україні відповідно, оригінал дійсного посвідчення та дійсну медичну довідку.

Нагадаємо також, що в березні Кабмін спростив отримання водійських посвідчень іноземцям, які проходять службу за контрактом у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії.