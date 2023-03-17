Кабмін спростив отримання водійських посвідчень іноземцям у ЗСУ: що для цього потрібно

Кабінет міністрів дозволив іноземним громадянам та особам без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії, отримувати українське посвідчення водія за пред'явленням військового квитку, паспорту чи документом, що посвідчує особу без громадянства, та довідки про перебування на військовій службі.

Про це йдеться в опублікованій на сайті уряду постанові №228 від 14 березня. Вона діятиме протягом воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування.

Крім отримання вперше водійського посвідчення за відповідною процедурою, за вказаними документами можна буде проходити підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водія.

Також дозволено обмінювати таким чином іноземне посвідчення водія на українське чи отримати останнє замість іноземного, що було втрачене у зв’язку з крадіжкою, стихійним лихом чи іншими непередбачуваними обставинами.

В останньому випадку для цього треба буде надати документ, виданий компетентним органом іноземної держави чи її диппредставництвом в Україні, який підтверджує факт видачі такого посвідчення водія та відсутність відомостей про позбавлення права на керування транспортом або тимчасове обмеження в цьому праві.

Однак у випадках обміну все рівно українське посвідчення не дадуть просто так - доведеться скласти теоретичний і практичний іспит у територіальному сервісному центрі МВС, якщо інше не передбачено відповідними міжнародними договорами України (на сьогодні відповідні договори є з Італією, Іспанією, Туреччиною та ОАЕ).

Натомість при отриманні іноземцем посвідчення в Україні вперше, тобто після навчання в автошколі, окрім згаданих трьох документів, треба буде ще надати медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами.

Адресою місця проживання інозем та адресою для офіційного листування з питань експлуатації транспорту вважатиметься адреса військової частини, яка зазначається в довідці про перебування іноземця на військовій службі.

При цьому послуга з обміну або отримання посвідчення водія вперше надається іноземцям навіть за відсутності в документах адреси місця проживання або ідентифікаційного коду.

Як пояснили необхідність ухвалення рішення в Міністерстві внутрішніх справ, в українській армії служать "тисячі" іноземців, і багато хто з них перебуває на посадах водіїв військової техніки, а на законних підставах отримати право на керування транспортом не могли.