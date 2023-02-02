Кияни зможуть швидше повернути авто зі штрафмайданчика

Тепер кияни без додаткових фото і перевірок зможуть забрати авто зі штрафмайданчика. Для цього треба поділіться цифровими копіями техпаспорта та посвідчення водія через “Дію” у застосунку “Київ Цифровий”.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Кияни зможуть швидше повернути евакуйоване авто. Тепер у Київ Цифровий можна шерити документи через Дію. Чергова класна інтеграція", - зазначив він.

Федоров нагадав, що раніше повернути авто займало немало часу та енергії.

"Зараз — шерите документи через Дію, миттєво отримуєте QR-код та забираєте машину зі штрафмайданчика", - підкреслив міністр.

Він також опублікував відео з детальною інструкцією.

Як скористатись шерингом документів через Дію у застосунку Київ Цифровий:

відкрити push-сповіщення про те, що ваше авто евакуювали;

натиснути "Отримати автомобіль";

пошерити водійські документи через Дію — свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія;

вказати дату, коли заберете авто;

сплатити штраф і вартість евакуації та зберігання авто;

отримати QR-код для повернення авто.

Всього за декілька кліків ви можете забрати евакуйований автомобіль.

Нагадаємо, повідомлення про штрафи за порушення правил дорожнього руху не надходитимуть у "Дію" протягом кількох днів. Це зумовлено переходом на нові реквізити.