Штрафи за порушення ПДР тимчасово не надходитимуть у "Дію": у чому причина

Повідомлення про штрафи за порушення правил дорожнього руху не надходитимуть у "Дію" протягом кількох днів. Це зумовлено переходом на нові реквізити.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Декілька днів нові штрафи по автофіксації в "Дію" не надходитимуть. Оплата штрафів автофіксації переходить на нові реквізити, які залежатимуть від місця правопорушення. Це означає, що кошти тепер надходитимуть у місцеві бюджети, а не один рахунок, як раніше", - йдеться в повідомленні.

У Нацполіції додають, що як тільки завершиться доопрацювання, нові штрафи відображатимуться в "Дії", як і раніше. Навіть ті, що отримані в період, поки сервіс недоступний.

Тож водії можуть скористатися альтернативними способами оплати:

перейти за посиланням, що міститься в QR-коді, розміщеному на лицьовому боці постанови;

скористатись чат-ботом в телеграм @ShtrafyPDRbot;

внести кошти за допомогою електронних платіжних систем та сервісів, які функціонують відповідно до законодавства України;

сплатити штраф особисто в установах банків України.

Також можна використати платіжні інструменти на офіційному сайті МВС, в онлайн-сервісі "Електронний кабінет водія", у мобільному застосунку "Штрафи ПДР" для Android та IOS.

"Нагадуємо, що у разі сплати впродовж 10 днів 50 % від накладеного штрафу постанова вважається виконаною. Вкотре наголошуємо на дотриманні правил дорожнього руху, пам'ятайте — порядок починається з кожного з нас. Будьте свідомими та не порушуйте ПДР", - підкреслили в Нацполіції.

Зазначимо, в застосунку “Дія” для власників авто у вересні 2022 року знову доступні штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Також ПриватБанк відновив роботу сервісу автоматичного сповіщення та швидкого пошуку штрафів за порушення ПДР.