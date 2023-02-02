- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
Штрафи за порушення ПДР тимчасово не надходитимуть у "Дію": у чому причина
Повідомлення про штрафи за порушення правил дорожнього руху не надходитимуть у "Дію" протягом кількох днів. Це зумовлено переходом на нові реквізити.
Про це повідомляє Національна поліція України.
"Декілька днів нові штрафи по автофіксації в "Дію" не надходитимуть. Оплата штрафів автофіксації переходить на нові реквізити, які залежатимуть від місця правопорушення. Це означає, що кошти тепер надходитимуть у місцеві бюджети, а не один рахунок, як раніше", - йдеться в повідомленні.
У Нацполіції додають, що як тільки завершиться доопрацювання, нові штрафи відображатимуться в "Дії", як і раніше. Навіть ті, що отримані в період, поки сервіс недоступний.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Тож водії можуть скористатися альтернативними способами оплати:
- перейти за посиланням, що міститься в QR-коді, розміщеному на лицьовому боці постанови;
- скористатись чат-ботом в телеграм @ShtrafyPDRbot;
- внести кошти за допомогою електронних платіжних систем та сервісів, які функціонують відповідно до законодавства України;
- сплатити штраф особисто в установах банків України.
Також можна використати платіжні інструменти на офіційному сайті МВС, в онлайн-сервісі "Електронний кабінет водія", у мобільному застосунку "Штрафи ПДР" для Android та IOS.
"Нагадуємо, що у разі сплати впродовж 10 днів 50 % від накладеного штрафу постанова вважається виконаною. Вкотре наголошуємо на дотриманні правил дорожнього руху, пам'ятайте — порядок починається з кожного з нас. Будьте свідомими та не порушуйте ПДР", - підкреслили в Нацполіції.
Зазначимо, в застосунку “Дія” для власників авто у вересні 2022 року знову доступні штрафи за порушення правил дорожнього руху.
Також ПриватБанк відновив роботу сервісу автоматичного сповіщення та швидкого пошуку штрафів за порушення ПДР.