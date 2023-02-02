Штрафы за нарушение ПДД временно не будут поступать в "Дію": в чем причина

Сообщения о штрафах за нарушение правил дорожного движения не будут поступать в приложение "Дія" в течение нескольких дней. Это обусловлено переходом на новые реквизиты.

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Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Несколько дней новые штрафы по автофиксации в "Дії" не будут поступать. Оплата штрафов автофиксации переходит на новые реквизиты, которые будут зависеть от места правонарушения. Это значит, что средства теперь будут поступать в местные бюджеты, а не на один счет, как раньше", - говорится в сообщении.

В Нацполиции добавляют, что как только завершится доработка, новые штрафы будут отражаться в "Дію" по-прежнему. Даже полученные в период, пока сервис недоступен.

Так что водители могут воспользоваться альтернативными способами оплаты:

перейти по ссылке, содержащейся в QR-коде, размещенном на лицевой стороне постановления;

воспользоваться чат-ботом в телеграммах @ShtrafyPDRbot;

внести средства с помощью электронных платежных систем и сервисов, функционирующих в соответствии с законодательством Украины;

оплатить штраф лично в учреждениях банков Украины.

Также можно использовать платежные инструменты на официальном сайте МВД, в онлайн-сервисе "Электронный кабинет водителя", в мобильном приложении "Штрафы ПДД" для Android и IOS .

"Напоминаем, что в случае уплаты в течение 10 дней 50% от наложенного штрафа постановление считается исполненным. Будьте сознательными и не нарушайте ПДД", - подчеркнули в Нацполиции.

Отметим, в приложении "Дія" для владельцев авто в сентябре 2022 года снова стали доступны штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Также ПриватБанк возобновил работу сервиса автоматического оповещения и быстрого поиска штрафов за нарушение ПДД.