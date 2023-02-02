Киевляне смогут быстрее вернуть авто со штрафплощадки

Теперь киевляне без дополнительных фото и проверок смогут забрать авто со штрафплощадки. Для этого нужно поделиться цифровыми копиями техпаспорта и водительского удостоверения через “Дію” в приложении “Киев Цифровой”.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Киевляне смогут быстрее вернуть эвакуированный автомобиль. Теперь в "Киев Цифровой" можно шерить документы через "Дію". Очередная классная интеграция", - отметил он.

Федоров напомнил, что раньше вернуть авто занимало немало времени и энергии.

"Сейчас — шерите документы через "Дію", мгновенно получаете QR-код и забираете машину со штрафплощадки", - подчеркнул министр.

Он также опубликовал видео с подробной инструкцией.

Как воспользоваться шерингом документов через "Дію" в приложении "Киев Цифровой":

открыть push-уведомление о том, что ваше авто эвакуировали;

нажать "Получить автомобиль";

поделиться водительскими документами через "Дію" - свидетельство о регистрации транспортного средства и водительских прав;

указать дату, когда заберете автомобиль;

уплатить штраф и стоимость эвакуации и хранения авто;

получить QR-код для возврата авто.

Всего за несколько кликов можно забрать эвакуированный автомобиль.

Напомним, сообщения о штрафах за нарушение правил дорожного движения не будут поступать в "Дію" в течение нескольких дней. Это обусловлено переходом на новые реквизиты.