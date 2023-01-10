Українці зможуть обміняти українське посвідчення водія на турецьке без іспитів - МВС

У вівторок, 10 січня, набула чинності угода про взаємне визнання і обмін національних посвідчень водія між Україною та Туреччиною.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Це означає, що громадяни України, які переїхали на тимчасове або постійне проживання до Туреччини, можуть обміняти своє українське посвідчення водія на турецьке без складання теоретичних і практичних іспитів. Так само і громадяни Туреччини, які тимчасово або постійно проживають в Україні та мають турецьку посвідку водія, можуть обміняти її без складання іспитів у сервісному центрі МВС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається,що угода стосується посвідчень водія всіх категорій транспортних засобів.

Для обміну посвідчення водія українці, які проживають в Туреччині, мають звертатись до місцевих управлінь населення. Після повернення в Україну одержане турецьке посвідчення водія можна обміняти на національну посвідку українського зразка.

Для обміну турецького посвідчення водія громадянин Туреччини має звернутись до будь-якого сервісного центру МВС на території України й подати такі документи:

посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ІПН);



медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом (на час дії воєнного стану медична довідка не є обов’язковою);



турецьке національне посвідчення водія та його засвідчений переклад українською мовою.



Також слід сплатити за адміністративну послугу — 26 грн та за бланк посвідки водія — 243 грн.

Нагадаємо, з 14 грудня водійське посвідчення в "Дії" можна використовувати в ситуаціях, в яких раніше вимагався пластиковий аналог.