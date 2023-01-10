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Украинцы смогут обменять украинское водительское удостоверение на турецкое без экзаменов - МВД
Во вторник, 10 января, вступило в силу соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений между Украиной и Турцией.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
"Это означает, что граждане Украины, переехавшие на временное или постоянное проживание в Турцию, могут обменять свое украинское водительское удостоверение на турецкое без сдачи теоретических и практических экзаменов. Так же и граждане Турции, временно или постоянно проживающие в Украине и имеющие турецкое удостоверение водителя могут обменять его без сдачи экзаменов в сервисном центре МВД", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашение касается водительских удостоверений всех категорий транспортных средств.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Для обмена водительского удостоверения украинцы, проживающие в Турции, должны обращаться в местные управления населения. По возвращению в Украину полученное турецкое водительское удостоверение можно обменять на национальный вид украинского образца.
Для обмена турецкого водительского удостоверения гражданин Турции должен обратиться в любой сервисный центр МВД на территории Украины и подать следующие документы:
- постоянный вид на жительство или временный вид на жительство;
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копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
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медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством (на время действия военного положения медицинская справка не является обязательной);
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турецкое национальное водительское удостоверение и его заверенный перевод на украинский язык.
Также следует оплатить административную услугу — 26 грн и за бланк удостоверения водителя — 243 грн.
Напомним, с 14 декабря водительское удостоверение в "Дії" можно использовать в ситуациях, в которых ранее требовался пластиковый аналог.