Турция планирует открыть почетное консульство во Львове

Турция планирует в 2023 году открыть во Львове почетное консульство, которое будет способствовать реализации совместных проектов и усилению международных контактов и связей.

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Как сообщает Львовская областная военная администрация, об этом сообщил на встрече с ее начальником Максимом Козицким турецкий посол Ягмур Гюльдере.

Руководитель области поблагодарил Турцию за поддержку Украины на международной арене, а также практическую помощь в военное время. В частности, Козицкий отметил важность участия Турции в соглашении о "зерновом коридоре". Гюльдере же заверил, что турецкая сторона будет пытаться делать все возможное, чтобы договоренности не были нарушены.

Также посол выразил благодарность за надлежаще организованный прием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во Львове в августе прошлого года, когда тот встретился там с украинским президентом Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Гюльдер указал, что Львовщина является одной из областей Украины, где наиболее активно происходит международное сотрудничество.

Напомним, что именно Турция уже несколько месяцев пытается выполнять роль посредника между Украиной и Россией, в частности в вопросе "зернового" соглашения и возвращении пленных. Турецкий лидер неоднократно публично предлагал свои услуги посредничества в переговорах РФ и Украины и фактически осуществлял их на практике, созваниваясь в один день отдельно с Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным, в том числе 18 ноября, 11 декабря и 5 января.