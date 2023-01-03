В Босфоре растет очередь судов, ожидающих прохождение инспекции: в чем причина

РФ пытается тормозить инспекцию судов.

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В Администрации морских портов Украины сообщили, что из-за задержки инспекции со стороны российской стороны растет очередь судов, ожидающих прохождения инспекции в Босфоре для дальнейшего движения в украинские порты.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Какие бы эффективные инструменты планирования мы ни внедряли, в работе "зернового коридора" есть деструктивная позиция РФ. Именно из-за нее при прохождении контроля в Босфоре, вместо необходимых 24-30 судов в сутки (в равных долях на вход и на выход), реально осуществляется инспекция в среднем только 3,5 судов на вход и 3 – на выход. Мы уже видели в прошлом месяце очередь в Босфоре из более 150 судов, которые простаивали там более 30 суток, тогда решали эту проблему совместно с ООН и Турцией, тенденция повторяется", – рассказал руководитель администрации морских портов Украины Алексей Востриков.

Он добавил, что на 2 января очередь составляла 96 судов. Если ситуация не изменится, то очередь будет расти. Порты при этом принимают 50% тех судов, которые могли бы принимать.

Напомним, что Российская Федерация под разными предлогами назначает инспекции судов в Босфоре, пытаясь тормозить работу "зернового коридора".