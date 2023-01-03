У Босфорі зростає черга суден, які очікують проходження інспекції: в чому причина

РФ намагається гальмувати інспекцію суден.

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В Адміністрації морських портів України повідомили, що через затримку інспекції з боку російської сторони зростає черга з суден, які очікують проходження інспекції у Босфорі для подальшого руху до українських портів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Які б ефективні інструменти планування ми не впроваджували, в роботі "зернового коридору" є деструктивна позиція РФ. Саме через неї при проходженні контролю у Босфорі, замість необхідних 24-30 суден на добу (в рівних долях на вхід і на вихід), реально здійснюється інспекція в середньому лише 3,5 суден на вхід і 3 – на вихід. Ми вже бачили минулого місяця чергу у Босфорі з понад 150 суден, які простоювали там більш ніж 30 діб. Тоді вирішували цю проблему спільно з ООН та Туреччиною. Сьогодні така тенденція повторюється", – розповів керівник адміністрації морських портів України Олексій Востріков.

Він додав, що станом на 2 січня черга складала 96 суден. Якщо ситуація не зміниться, то черга буде зростати. Порти при цьому приймають 50% від тих суден, які могли би приймати.

Нагадаємо, що Російська Федерація під різними приводами призначає інспекції суден в Босфорі, намагаючись гальмувати роботу "зернового коридору".