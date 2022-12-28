В АМПУ підрахували, наскільки скоротився вантажообіг українських портів в 2022 році

Через повномасштабне вторгнення РФ очікуваний вантажообіг українських морських портів за підсумками 2022 року скоротиться утричі порівняно з 2021-м — до 50,8 млн тонн.

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Про це повідомив в.о. голови ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Олексій Востріков, передає видання "Порти України".

"Щодо портів Великої Одеси зазначу, що перевалка усіх номенклатур вантажів велася тільки до 24 лютого. Із серпня, після відкриття зернового коридору, порти Одеса, Чорноморськ і "Південний" частково відновили свою роботу на відвантаження зернових", — додав Востріков.

За оцінко АМПУ, за підсумками 2022 року Одеський порт скоротить вантажообіг майже втричі — до 7,7 млн тонн, Чорноморський порт — у 2,2 разу, до 11,7 млн тонн, "Південний" — у 3,5 разу, до 15,2 млн тонн.

Водночас очікується значне зростання перевалки дунайських портів. Прогнозується, що порівняно з минулим роком показник зросте в рази: Ізмаїльського порту — більш ніж удвічі, до 8,6 млн тонн; Ренійського порту — вп’ятеро, до 6,9 млн тонн; порту ;Усть-Дунайськ; — у 12,2 разу, до 783 тис тонн.

Зазначимо, угода, досягнута за посередництва ООН і Туреччини в липні, відкрила Україні шлях до відновлення експорту зерна з чорноморських портів, які були закриті після вторгнення Росії.

У листпоаді у Стамбулі домовилися про продовження роботи "зернового коридору" для експорту українського зерна з чорноморських портів ще на 120 днів. Водночас наразі РФ під різними приводами призначає інспекції суден в Босфорі, намагаючись гальмувати роботу "зернового коридору".