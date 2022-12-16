"Зернової угода" поки не включатиме нові порти України, - ООН

В ООН вважають, що найближчим часом навряд чи вдасться досягти домовленостей щодо розширення "зернової угоди" на нові порти України.

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Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс, пише Reuters.

"Я не бачу, щоб це трапилося найближчим часом. Я думаю, було б чудово, якби його можна було розширити, чим більше зерна потрапить у світ, тим краще з нашої точки зору, з точки зору всього світу. Але я не думаю, що це відразу ймовірно", - сказав він.

Видання зазначає, що Київ закликав до розширення угоди, яка була укладена за посередництва ООН і Туреччини і дозволяє Україні, великому світовому експортеру зерна, доставляти продукти харчування з трьох своїх чорноморських портів, незважаючи на вторгнення Росії .

Гріффітс відвідав Україну цього тижня , відвідавши південні міста Миколаїв і нещодавно звільнений Херсон, поки Україна бореться з зимовими перебоями з електропостачанням, спричиненими авіаударами Росії по критичній інфраструктурі.

Чиновник, який сказав, що він не був в Україні для посередництва, а лише для перегляду програми гуманітарної допомоги, сказав, що угода «близька» до узгодження відновлення експорту російського аміаку через Україну.

Аміак, який використовується для виробництва добрив, буде перекачуватися через існуючий трубопровід до Чорного моря. Трубопровід був закритий, коли Росія вторглася цього року.

Гріффітс заявив, що робота над цією угодою все ще триває і що він не знає, коли вона буде завершена.

"Ми продовжуємо... очевидно, цього хочемо, тому що ... добрива на даний момент є чи не важливішими, ніж зерно, з точки зору експорту на південь", - сказав він.

Нагадаємо, що до реалізації продовженої нещодавно до березня 2023 року угоди, яку в серпні окремо підписали з Туреччиною та ООН Україна та Росія і яка передбачає безпечний коридор для судів у Чорному морі для експорту української агропродукції, залучені три порти Одеської області - Одеса, Чорноморськ та Південний.

Але Україна має намір розширити дію угоди на порти "Миколаїв" та "Ольвія" у Миколаївській області.