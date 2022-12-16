"Зерновое соглашение" пока не будет включать новые порты Украины, - ООН

В ООН считают, что в ближайшее время вряд ли удастся достичь договоренностей по расширению "зернового соглашения" на новые порты Украины.

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Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, пишет Reuters.

"Я не вижу, чтобы это случилось в ближайшее время. Я думаю, было бы здорово, если бы его можно было расширить, чем больше зерна попадет в мир, тем лучше с нашей точки зрения, с точки зрения всего мира. Но я не думаю, что это сразу вероятно", - сказал он.

Издание отмечает, что Киев призвал к расширению соглашения, которое было заключено при посредничестве ООН и Турции и позволяет Украине, крупному мировому экспортеру зерна, доставлять продукты питания из трех своих черноморских портов, несмотря на вторжение России.

Гриффитс приехал в Украину на этой неделе, посетив южные города Николаев и недавно освобожденный Херсон, пока Украина борется с зимними перебоями с электроснабжением, вызванными авиаударами России по критической инфраструктуре.

Чиновник, который сказал, что он не был в Украине для посредничества, а только для пересмотра программы гуманитарной помощи, сказал, что соглашение близко к согласованию возобновления экспорта российского аммиака через Украину.

Аммиак, используемый для производства удобрений, будет перекачиваться через существующий трубопровод к Черному морю. Трубопровод был закрыт, когда Россия вторглась в этом году.

Гриффитс заявил, что работа над этим соглашением все еще продолжается и что он не знает, когда оно будет завершено.

"Мы продолжаем... очевидно, этого хотим, потому что... удобрения на данный момент едва ли не важнее, чем зерно, с точки зрения экспорта на юг", - сказал он.

Напомним, что к реализации продленного недавно до марта 2023 года соглашения, которое в августе отдельно подписали с Турцией и ООН Украина и Россия и которое предусматривает безопасный коридор для судов в Черном море для экспорта украинской агропродукции, привлечены три порта Одесской области - Одесса, Черноморск и Южный.