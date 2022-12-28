В АМПУ подсчитали, насколько сократился грузооборот украинских портов в 2022 году

Из-за полномасштабного вторжения РФ ожидаемый грузооборот украинских морских портов по итогам 2022 года сократится втрое по сравнению с 2021-м — до 50,8 млн тонн.

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Об этом сообщил и.о. главы ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Алексей Востриков, передает издание "Порты Украины".

"По портам Большой Одессы отмечу, что перевалка всех номенклатур грузов велась только до 24 февраля. С августа, после открытия зернового коридора, порты Одесса, Черноморск и "Южный" частично возобновили свою работу на отгрузку зерновых", - заметил Востриков.

По оценке АМПУ, по итогам 2022 года Одесский порт сократит грузооборот почти втрое - до 7,7 млн тонн, Черноморский порт - в 2,2 раза, до 11,7 млн тонн, "Южный" - в 3,5 раза, до 15 ,2 млн. тонн.

В то же время, ожидается значительный рост перевалки дунайских портов. Прогнозируется, что по сравнению с прошлым годом показатель вырастет в разы:

Измаильского порта — более чем вдвое, до 8,6 млн тонн;

Ренийского порта – в пять раз, до 6,9 млн тонн;

порта Усть-Дунайск – в 12,2 раза, до 783 тыс тонн.

Отметим, соглашение, достигнутое при посредничестве ООН и Турции в июле, открыло Украине путь к возобновлению экспорта зерна из черноморских портов, закрытых после вторжения России.

В ноябре в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" для экспорта украинского зерна из черноморских портов еще на 120 дней. В то же время РФ под разными предлогами назначает инспекции судов в Босфоре, пытаясь тормозить работу "зернового коридора".