Украина впервые в истории выставляет на приватизацию морской порт

Фонд государственного имущества подготовил приватизацию морского торгового порта "Усть-Дунайск". Это будет первая продажа морского порта за время независимости Украины.

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Об этом сообщает "Правительственный портал".

Отмечается, что приватизационный аукцион состоится 17 января в Prozorro.Продажи, а стартовая цена составляет 60 млн грн.

“До войны об “Усть-Дунайске” почти все забыли. Основные инвестиции уходили в другие морские порты. Но в этом году "Усть-Дунайск" начал играть важную роль в мировой продовольственной безопасности. Он одним из первых возобновил работу после начала полномасштабного вторжения русской армии. У него большой потенциал для развития украинского экспорта продовольствия. Для этого нужны инвестиции, которые может принести частный бизнес”, – прокомментировал глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

После начала войны порт был заблокирован. Однако уже 1 апреля он возобновил работу. В тот день оттуда вышло первое судно. С этого времени порт перевалил на экспорт 153 000 тонн зерна. Кроме того, он обрабатывает импортные грузы, например соль, рис. С 1 апреля порт перевалил 58,3 тысяч тонн импортных потребительских товаров.

За январь-сентябрь 2022 года Усть-Дунайск получил 848 000 грн чистой прибыли. За январь-ноябрь он уплатил более 9 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.

Порт состоит из трех активов - самого порта в г. Вилково Одесской области, портопункта "Килия" в одноименном городе и базы обслуживания специальных судов лихтеровозов на острове Шабаш. Непосредственно погрузочно-разгрузочные работы производятся в портопункте Килия, расположенном на 54 км реки Дунай. Паспортные глубины у причала – 3 м, фактические – 1,5 м.

Напомним, в 2022 году правительство планировало привлечь от приватизации около 1 млрд грн, а в 2023 году – еще 6 млрд грн. Кабмин надеется, что госактивы будет скупать, прежде всего, тот бизнес, который планирует проводить релокацию.