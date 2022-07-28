Рада упростила и ускорила приватизацию госпредприятий во время войны

Верховная Рада приняла закон, ускоряющий и упрощающий приватизацию государственных предприятий в условиях военного положения. За принятие в целом соответствующего законопроекта №7451 проголосовало 233 депутата. При этом 30 нардепов голосовали против, в том числе все присутствующие члены фракции "Европейская солидарность" и большинство присутствующих членов фракции "Батькивщина" (еще двое из них воздержались).

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как указывают в Фонде государственного имущества, принятый закон предусматривает существенное сокращение сроков проведения приватизационных аукционов и подготовки объектов – от объявления до подписания договора должно пройти не более двух месяцев. При этом оплата за приобретенное предприятие должна производиться до заключения договора купли-продажи.

Также закон разблокирует приватизацию госпредприятий с арестами и обременениями имущества с соблюдением прав кредиторов. По данным ФГИ, в настоящее время таких предприятий 115.

Кроме того, предусмотрено, что новым владельцам единых имущественных комплексов предприятий должны автоматически передаваться все разрешения и лицензии - вместо необходимости предпринимателям переоформлять все разрешительные документы заново.

"Законопроект №7451 - это важный шаг к возобновлению бизнес-активности в Украине. Предприниматели получили удобные механизмы для развития и перезапуска производств. Внесенные в законодательство изменения будут способствовать восстановлению страны после победы. Принятые законодательные инициативы позволяют нам лучше защищать интересы ожидающего государства и бизнеса, который ждет перезапуска приватизации", - прокомментировала исполняющая обязанности главы ФГИ Ольга Батова.

В частности, в фонде отмечают, что аграрии благодаря обновленным законодательным нормам смогут приобрести и модернизировать не функционирующие государственные спиртовые заводы и комбинаты хлебопродуктов, что позволит частично решить вопросы хранения и переработки зерна.

Отметим, что проект, который был представлен 20 депутатами, несмотря на его объемность, парламенту удалось рассмотреть всего за полтора месяца. В частности, 28 июля Рада при рассмотрении документа во втором чтении более двух часов голосовала за поправки в этот законопроект. Принятый закон должен вступить в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Однако окончательная версия документа на сайте парламента еще не опубликована.

Источник фото: ua.depositphotos.com