В Киеве хотят запретить аренду и приватизацию коммунальной собственности для россиян

Депутаты Киевского городского совета хотят запретить сдавать аренду или приватизировать объекты коммунальной собственности Киевской территориальной громады гражданам России, Беларуси или связанным с этими странами лицам. Об этом говорится в сообщении Киевского городского совета.

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Согласно сообщению, Киевский городской совет планирует установить мораторий на отвод, заключение договоров аренды земельных участков, аренду и приватизацию нежилых помещений, целостных имущественных комплексов, принадлежащих к коммунальной собственности территориальной громады города Киева для физических лиц, являющихся гражданами или имеющих постоянное местожительство на территории российской федерации или республики Беларусь, а также для юридических лиц, связанных с этими странами.

Соответствующий проект решения был разработан депутатом горсовета Алиной Михайловой и уже зарегистрирован в Киевсовете.

Напомним, Киевсовет намерен принять решение о введении в столице моратория на публичное использование русскоговорящего культурного продукта на территории города Киева.