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В Киеве планируют запретить публичное использование русскоговорящего культурного продукта
Киевский городской совет намерен принять решение о введении в столице моратория на публичное использование русскоговорящего культурного продукта на территории города Киева. Об этом сообщает пресс-служба горсовета в Facebook.
"Проект решения разработан в связи с острой потребностью оградить украинское информационное пространство от гибридных влияний государства-агрессора, которая пытается уничтожить украинскую идентичность, национальную культуру, традиции, обычаи и историю", — объяснили в горсовете.
Предварительно известно, что под запрет попадут российские книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, аудиопродукция, произведения и документы, представления, концерты, культурно-просветительные услуги.
Планируется, что запрет на публичное использование русскоязычного культурного продукта в Киеве будет действовать как минимум до момента полной деоккупации всей территории Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, что Верховная Рада уже запретила импорт и распространение книг и другой издательской продукции из РФ, Беларуси и подконтрольных сейчас России территорий Украины.
В других городах Украины также активизировалась дерусификация на фоне российской военной агрессии против украинцев. Например, в Одесской области и Николаеве из школьной программы убирают русский язык и литературу. Кроме того, городская власть Ивано-Франковска официально запретила исполнение песен на русском языке.