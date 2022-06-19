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Верховная Рада запретила российскую музыку в Украине
Верховная Рада Украины на своем пленарном заседании 19 июня запретила российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За соответствующий законопроект № 7273-д проголосовали 303 народных депутата.
Стоит отметить, что это доработанные изменения в ряд законов – "О культуре", "О кинематографии", "О телевидении и радиовещании", "О гастрольных мероприятиях в Украине" и других.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Согласно принятому законопроекту запрещается на территории Украины публичные исполнения, показ, демонстрация и публичный показ музыкальных клипов, в которых граждане РФ исполняют песни с текстом.
Однако такой запрет не будет касаться российских певцов, входящих в перечень музыкальных исполнителей, осуждающих агрессию против Украины.
Так называемым "белым списком" исполнителей из РФ будет заниматься аппарат СНБО. Перечень будет размещаться на сайте ведомства, которое и будет работать над его своевременным обновлением.
Также парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из РФ, Беларуси и подконтрольных сейчас России территорий Украины.
Ранее уличным музыкантам в Тернополе запретили петь на русском языке.
А Хмельницкий областной совет принял решение ввести мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории региона.
Также с 16 июля все сайты должны перейти на украинский язык, а товары с компьютерными программами должны быть оснащены украинским интерфейсом.