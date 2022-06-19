Верховна Рада заборонила російську музику в Україні

Верховна Рада України на своєму пленарному засіданні 19 червня заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

За відповідний законопроект № 7273-д проголосували 303 народні депутати.

Варто зазначити, що це допрацьовані зміни до низки законів – "Про культуру", "Про кінематографію", "Про телебачення та радіомовлення", "Про гастрольні заходи в Україні" та інші.

Згідно з ухваленим законопроектом забороняється на території України публічні виконання, показ, демонстрація та публічний показ музичних кліпів, у яких громадяни РФ виконують пісні з текстом.

Проте така заборона не стосуватиметься російських співаків, які входять до переліку музичних виконавців, які засуджують агресію проти України.

Так званим "білим списком" виконавців із РФ займатиметься апарат РНБО. Перелік розміщуватиметься на сайті відомства, яке і працюватиме над його своєчасним оновленням.

Також парламент заборонив імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з РФ, Білорусі та підконтрольних зараз Росії територій України.

Раніше вуличним музикантам у Тернополі заборонили співати російською мовою.

А Хмельницька обласна рада ухвалила рішення запровадити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту у будь-яких формах на території регіону.

Також з 16 липня всі сайти мають перейти українською мовою, а товари з комп'ютерними програмами мають бути оснащені українським інтерфейсом.