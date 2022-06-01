В Тернополе уличным музыкантам запретили исполнять песни на русском языке

Уличным музыкантам в Тернополе запретили петь на русском языке. Об этом говорится в решении исполнительного комитета городского совета.

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Так, запрещается исполнять произведения, которые провоцируют накал вражды на национальной, религиозной почве или носят нецензурный характер.

Кроме того, музыкантам нельзя выступать в состоянии алкогольного опьянения или под влиянием наркотических средств, а также в дни траура, дни памяти и во время проведения культурно-массовых мероприятий.

Также в горсовете утвердили список локаций, условия и время проведения уличных выступлений. Всего согласовали 18 локаций для выступлений. При этом на одной локации в течение дня один музыкант или группа могут непрерывно выступать не дольше двух часов, а время между выступлениями разных музыкантов должно длиться не менее получаса.

По словам мэра Сергея Надала, в городе много местных и музыкантов из других регионов, которые выступают и собирают средства на нужды ВСУ.

"Чтобы избежать недоразумений, жалоб от тернополян и гостей города на шум или громкую музыку, были определены места, где можно использовать звукоусилительную аппаратуру для вокала или инструментов", - отметил он.

Напомним, в Верховной Раде хотят ограничить публичное использование российской музыки. Запрет не будет касаться российских певцов, входящих в список музыкальных исполнителей, осуждающих агрессию против Украины.