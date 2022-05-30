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Общество
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В Украине могут запретить музыку некоторых российских исполнителей

концерт, музыка, исполнитель
Фото: В Украине могут запретить музыку некоторых российских исполнителей

В Верховной Раде хотят ограничить публичное использование российской музыки. Запрет не будет касаться российских певцов, входящих в перечень музыкальных исполнителей, осуждающих агрессию против Украины. 

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Данный законопроект 7273-д был опубликован на сайте Верховной Рады Украины.  

Стоит отметить, что это доработанные изменения в ряд законов – "О культуре", "О кинематографии", "О телевидении и радиовещании", "О гастрольных мероприятиях в Украине" и других. 

Группа народных депутатов во главе с Никитой Потураевым предложили запретить на территории Украины публичные исполнения, показ, демонстрацию и публичное извещение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, в которых граждане РФ исполняют песни с текстом. Однако такой запрет не будет касаться российских певцов, входящих в перечень музыкальных исполнителей, осуждающих агрессию против Украины. 

Заявление о включении в Перечень подаётся в Службу безопасности Украины таким лицом, его законным представителем, организатором гастрольного мероприятия или правообладателем, который имеет право предоставлять разрешения на использование в Украине произведений в исполнении этого лица. 

Так называемым "белым списком" исполнителей из РФ будет заниматься аппарат СНБО. Перечень будет размещаться на сайте ведомства, которое и будет работать над его своевременным обновлением. 

Напомним, народные депутаты 12 апреля предложили запретить российскую музыку по радио и телевидению до освобождения всех оккупированных украинских территорий и прекращения агрессии со стороны Российской Федерации.

Автор:
Анастасия Дедковская