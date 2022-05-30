В Україні можуть заборонити музику деяких російських виконавців

У Верховній Раді хочуть обмежити публічне використання російської музики. Заборона не стосуватиметься російських співаків, які входять до списку музичних виконавців, які засуджують агресію проти України.

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Цей законопроект 7273-д був опублікований на сайті Верховної Ради України.

Варто зазначити, що це допрацьовані зміни до низки законів – "Про культуру", "Про кінематографію", "Про телебачення та радіомовлення", "Про гастрольні заходи в Україні" та інші.

Група народних депутатів на чолі з Микитою Потураєвим запропонували заборонити на території України публічні виконання, показ, демонстрацію та публічне повідомлення фонограм, відеограм та музичних кліпів, у яких громадяни РФ виконують пісні з текстом. Проте така заборона не стосуватиметься російських співаків, які входять до переліку музичних виконавців, які засуджують агресію проти України.

Заява про включення до переліку подається до Служби безпеки України такою особою, її законним представником, організатором гастрольного заходу або правовласником, який має право надавати дозволи на використання в Україні творів у виконанні цієї особи.

Так званим "білим списком" виконавців із РФ займатиметься апарат РНБО. Перелік розміщуватиметься на сайті відомства, яке працюватиме над його своєчасним оновленням.

Нагадаємо, народні депутати 12 квітня запропонували заборонити російську музику по радіо та телебаченню до звільнення всіх окупованих українських територій та припинення агресії з боку Російської Федерації.