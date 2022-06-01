У Тернополі вуличним музикантам заборонили виконувати пісні російською мовою

Вуличним музикантам у Тернополі заборонили співати російською мовою. Про це йдеться у рішенні виконавчого комітету міської ради.

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Так, забороняється виконувати твори, які провокують розпал ворожнечі на національному, релігійному ґрунті або мають нецензурний характер.

Крім того, музикантам не можна виступати у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних засобів, а також у дні жалоби, дні пам'яті та на час проведення культурно-масових заходів.

Також у міськраді затвердили список локацій, умови та час проведення вуличних виступів. Загалом погодили 18 локацій для виступів. При цьому на одній локації протягом дня один музикант або гурт можуть безперервно виступати не довше двох годин, а час між виступами різних музикантів має тривати не менше півгодини.

За словами міського голови Сергія Надала, у місті багато місцевих і музикантів з інших регіонів, які виступають та збирають кошти на потреби ЗСУ.

"Щоб уникнути непорозумінь, скарг від тернополян та гостей міста на шум або гучну музику, було визначено місця, де можна використовувати звукопідсилювальну апаратуру для вокалу або інструментів", - зазначив він.

Нагадаємо, у Верховній Раді хочуть обмежити публічне використання російської музики. Заборона не стосуватиметься російських співаків, які входять до списку музичних виконавців, які засуджують агресію проти України.