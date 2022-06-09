На улицах Ивано-Франковска запретили петь на русском языке

Городская власть Ивано-Франковска официально запретила исполнение песен на русском языке.

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Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив на Facebook.

Мэр объяснил, что такие выводы сделал из недавнего конфликта, когда уличный музыкант был избит за исполнение русскоязычной песни.

"Не допускается публичное исполнение произведений на русском языке, в том числе, которые могут вызвать разжигание межнациональной, этнической, расовой или религиозной вражды и ненависти, или дискриминации прав и свобод человека, или имеют нецензурный характер. Ведь русскоязычная продукция, независимо от содержания, не должна звучать в наших городах, особенно сейчас", - отметил Марцинкив.

Также в городе урегулировали другие правила выступления музыкантов:

на определенных локациях артист или группа могут непрерывно выступать не дольше двух часов без установки каких-либо сценических конструкций;

должен быть перерыв между выступлениями не менее 30 минут;

также уличные выступления разных артистов или групп можно проводить на расстоянии не менее 100 м друг от друга.

Контролировать выполнение этих требований будет Муниципальная инспекция и правоохранительные органы.

Отметим, ранее уличным музыкантам в Тернополе запретили петь на русском языке.

Также в Верховной Раде хотят ограничить публичное использование российской музыки. Запрет не будет касаться российских певцов, входящих в список музыкальных исполнителей, осуждающих агрессию против Украины.