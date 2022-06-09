На вулицях Івано-Франківська заборонили співати російською мовою

Міська влада Івано-Франківська офіційно заборонила виконання пісень російською мовою.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків на Facebook.

Мер пояснив, що такі висновки зробив із недавнього конфлікту, коли вуличного музика було побито за виконання російськомовної пісні.

"Не допускається публічне виконання творів російською мовою, у тому числі, які можуть спричинити розпалювання міжнаціональної, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, або дискримінації прав і свобод людини, або мають нецензурний характер. Адже російськомовна продукція, незалежно від змісту, не має звучати у наших містах, особливо зараз", - зазначив Марцінків.

Також у місті врегулювали інші правила виступу музикантів:

на певних локаціях артист або група можуть безперервно виступати не більше двох годин без встановлення будь-яких сценічних конструкцій;

має бути перерва між виступами не менше 30 хвилин;

також вуличні виступи різних артистів чи груп можна проводити з відривом щонайменше 100 м друг від друга.

Контролюватиме виконання цих вимог Муніципальна інспекція та правоохоронні органи.

Зазначимо, раніше вуличним музикантам у Тернополі заборонили співати російською мовою.

Також у Верховній Раді хочуть обмежити публічне використання російської музики. Заборона не стосуватиметься російських співаків, які входять до списку музичних виконавців, які засуджують агресію проти України.