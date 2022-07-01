У Києві планують заборонити публічне використання російськомовного культурного продукту

Київська міська рада має намір ухвалити рішення про введення в столиці мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва. Про це повідомляє пресслужба міськради у Facebook.

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"Проект рішення розроблено у зв'язку з гострою потребою убезпечити український інформаційний простір від гібридних впливів держави-агресора, яка намагається знищити українську ідентичність, національну культуру, традиції, звичаї та історію", - пояснили у міськраді.

Попередньо відомо, що під заборону потраплять російські книги, мистецькі альбоми, аудіовізуальні твори, аудіопродукція, твори та документи, вистави, концерти, культурно-освітні послуги.

Планується, що заборона на публічне використання російськомовного культурного продукту в Києві діятиме щонайменше до моменту повної деокупації всієї території України.

Зазначимо, що Верховна Рада вже заборонила імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з РФ, Білорусі та підконтрольних зараз Росії територій України.

В інших містах України також активізувалась дерусифікація на тлі російської військової агресії проти українців. Наприклад, в Одеській області та Миколаєві зі шкільної програми прибирають російську мову та літературу. Окрім того, міська влада Івано-Франківська офіційно заборонила виконання пісень російською мовою.