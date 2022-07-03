У Києві хочуть заборонити оренду та приватизацію комунальної власності для росіян

Депутати Київської міської ради хочуть заборонити здавати оренду чи приватизувати об'єкти комунальної власності Київської територіальної громади громадянам Росії, Білорусі чи пов'язаним із цими країнами особам. Про це йдеться у повідомленні Київської міської ради.

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Згідно з повідомленням, Київська міська рада планує встановити мораторій на відведення, укладання договорів оренди земельних ділянок, оренду та приватизацію нежитлових приміщень, цілісних майнових комплексів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва для фізичних осіб, які є громадянами або мають постійне місце проживання на території російської. або республіки Білорусь, а також для юридичних осіб, пов'язаних із цими країнами.

Відповідний проект рішення було розроблено депутатом міськради Аліною Михайловою та вже зареєстровано у Київраді.

Нагадаємо, Київрада має намір ухвалити рішення про введення в столиці мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва.