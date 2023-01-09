Туреччина планує відкрити почесне консульство у Львові

Туреччина планує в 2023 році відкрити у Львові почесне консульство, яке сприятиме реалізації спільних проєктів і посиленню міжнародних контактів та зв'язків.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляє Львівська обласна військова адміністраця, про це повідомив на зустрічі з її начальником Максимом Козицьким турецький посол Ягмур Гюльдере.

Очільник області подякував Туреччині за підтримку України на міжнародній арені, а також практичну допомогу у воєнний час. Зокрема, Козицький наголосив на важливості участі Туреччини в угоді про "зерновий коридор". Гюльдере ж запевнив, що турецька сторона намагатиметься робити все можливе, щоб домовленості не були порушені.

Також, посол висловив вдячність за належно організований прийом президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у Львові у серпні минулого року, коли той зустрівся там з українським президентом Володимиром Зеленським та генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Гюльдере вказав, що Львівщина є однією з областей України, де найактивніше відбувається міжнародна співпраця.

Нагадаємо при цьому, що саме Туреччина вже декілька місяців намагається виконувати роль посередника між Україною та Росією, зокрема в питанні "зернової" угоди та поверненні полонених. Турецький лідер неодноразово публічно пропонував свої послуги посередництва у переговорах РФ та України і фактично здійснював їх на практиці, зідзвонювавшись в один день окремо з Зеленським та російським президентом Володимиром Путіним, зокрема 18 листопада, 11 грудня та 5 січня.