- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Туреччина планує відкрити почесне консульство у Львові
Туреччина планує в 2023 році відкрити у Львові почесне консульство, яке сприятиме реалізації спільних проєктів і посиленню міжнародних контактів та зв'язків.
Як повідомляє Львівська обласна військова адміністраця, про це повідомив на зустрічі з її начальником Максимом Козицьким турецький посол Ягмур Гюльдере.
Очільник області подякував Туреччині за підтримку України на міжнародній арені, а також практичну допомогу у воєнний час. Зокрема, Козицький наголосив на важливості участі Туреччини в угоді про "зерновий коридор". Гюльдере ж запевнив, що турецька сторона намагатиметься робити все можливе, щоб домовленості не були порушені.
Також, посол висловив вдячність за належно організований прийом президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у Львові у серпні минулого року, коли той зустрівся там з українським президентом Володимиром Зеленським та генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Гюльдере вказав, що Львівщина є однією з областей України, де найактивніше відбувається міжнародна співпраця.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо при цьому, що саме Туреччина вже декілька місяців намагається виконувати роль посередника між Україною та Росією, зокрема в питанні "зернової" угоди та поверненні полонених. Турецький лідер неодноразово публічно пропонував свої послуги посередництва у переговорах РФ та України і фактично здійснював їх на практиці, зідзвонювавшись в один день окремо з Зеленським та російським президентом Володимиром Путіним, зокрема 18 листопада, 11 грудня та 5 січня.